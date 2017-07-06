В Забайкалье с лесными пожарами борются, вызывая искусственные дожди с самолета

Об этом сообщил в Чите заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик, сообщает ТАСС.

"Для искусственного вызывания осадков в Иркутске базируется специальный борт", — сказал Валентик после заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В прошлом году в Иркутской области уже тестировали технологию искусственного вызывания осадков. Она проводится по согласованию с Росгидрометом.

В Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области также планируется проводить буро-взрывные работы на общем расстоянии 170 километров. Взрывчатые вещества для этого уже закуплены и доставлены. "Такие работы эффективны для прокладки минерализованных полос, особенно в труднодоступных, горных условиях, осуществления контролируемых отжигов в сторону распространения огня", — пояснил Валентик.

Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. По данным Минприроды региона на утро 4 июля, общая площадь природных пожаров в регионе за сутки увеличилась на 7 тыс. гектаров и превысила 45 тыс. гектаров. В крае действует режим чрезвычайной ситуации, его власти продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.