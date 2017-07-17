В Заринске 13-летний мальчик утонул на диком пляже

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Сегодня, 18:40.
Происшествия

В Заринске 13-летний мальчик утонул в Чумыше. Трагедия произошла 14 июля, на неорганизованном пляже у железнодорожного моста. Парень со своими друзьями купался на диком пляже без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

Чумыш.
Чумыш. Фото: altairegion22.ru.

Тело ребёнка нашли спустя трое суток. По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка., по результату которой будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз призывает взрослых не оставлять детей одних на водоемах и не купаться на неорганизованных пляжах.

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