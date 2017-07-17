В Заринске 13-летний мальчик утонул на диком пляже

Тело ребёнка нашли спустя трое суток. По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка., по результату которой будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз призывает взрослых не оставлять детей одних на водоемах и не купаться на неорганизованных пляжах.