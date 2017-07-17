В Заринске 13-летний мальчик утонул на диком пляже

В Заринске 13-летний мальчик утонул в Чумыше. Трагедия произошла 14 июля, на неорганизованном пляже у железнодорожного моста. Парень со своими друзьями купался на диком пляже без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.
Тело ребёнка нашли спустя трое суток. По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка., по результату которой будет принято процессуальное решение.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз призывает взрослых не оставлять детей одних на водоемах и не купаться на неорганизованных пляжах.
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