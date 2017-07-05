В Алтайском крае двое парней жескоко избили и ограбили пожилых супругов

Нападение на пенсионеров в Заринске. Фото: 22.мвд.рф. Нападение на пенсионеров в Заринске. Фото: 22.мвд.рф. Нападение на пенсионеров в Заринске. Фото: 22.мвд.рф.

На станции Батунная двое молодых людей проникли в дом пожилых супругов, избили их, похитили 5 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. После избиения пенсионеры попали в больницу.

Полицейские задержали двух двадцатилетних молодых людей. Оба проживали в Заринске неподалёку от станции Батунная.

Перед нападением на пенсионеров, молодые люди находились в нетрезвом состоянии. После происшествия они направились в местный бар и уехали на электричке в Барнаул. Полиция задержала преступников "по горячим следам".

Сейчас обоим грозит до 12 лет лишения свободы за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище.