В Алтайском крае двое парней жескоко избили и ограбили пожилых супругов

Заринские полицейские задержали двух молодых людей, которые ограбили пенсионеров в их же доме минувшей ночью. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
На станции Батунная двое молодых людей проникли в дом пожилых супругов, избили их, похитили 5 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. После избиения пенсионеры попали в больницу.
Полицейские задержали двух двадцатилетних молодых людей. Оба проживали в Заринске неподалёку от станции Батунная.
Перед нападением на пенсионеров, молодые люди находились в нетрезвом состоянии. После происшествия они направились в местный бар и уехали на электричке в Барнаул. Полиция задержала преступников "по горячим следам".
Сейчас обоим грозит до 12 лет лишения свободы за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище.
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