В Заринске задержали разбойника, который напал на почтальона в квартире у пенсионерки

В Заринске задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на двух человек. Мужчина ворвался в квартиру пенсионерки и напал на нее и почтальона.
По предварительным данным, 6 сентября в 10 часов дня неизвестный мужчина в медицинской маске на лице, через открытую входную дверь зашел в квартиру пожилой женщины и напал на почтальона, несколько раз ударив ее по голове. Он попытался похитить у женщины сумку, в которой находилось более 70 тысяч рублей. Почтальон активно сопротивлялась и не отдала сумку. Когда злоумышленник понял, что у него ничего не выйдет, он вырвал из рук 85-летней хозяйки квартиры более семи тысяч рублей и скрылся.
На месте преступления сотрудники полиции обнаружили оставленные злоумышленником электрошоковое устройство и нож, которыми он не успел воспользоваться. Также правоохранители обнаружили на одном из пустырей одежду, обувь и медицинскую маску, принадлежащие подозреваемому.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За разбой с незаконным проникновением мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Задержанного заключения под стражу.
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