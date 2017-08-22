В Затоне открыли мост для круглогодичного движения

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Сегодня, 16:45.
Жизнь

Мост в микрорайоне Затон теперь будет работать в круглогодичном режиме. Раньше он эксплуатировался только во время паводка при перекрытии объездной дороги на остров Шубинский.

Мост в Затоне. Фото: barnaul.org.
Мост в Затоне. Фото: barnaul.org.
Мост в Затоне. Фото: barnaul.org.
Мост в Затоне. Фото: barnaul.org.
Мост в Затоне. Фото: barnaul.org.
Мост в Затоне. Фото: barnaul.org.

Работы по восстановлению моста через Бобровскую протоку на остров Шубинский начались еще в марте. На пешеходной стороне установили ограждение, а для удобства передвижения всех видов автотранспорта мост оборудовали тремя заездными трапами и пологими въездами.

По краям понтонного моста установили два светильника, еще шесть расставили по пути к школе и детскому саду. Освещение будет включаться вечером вместе с освещением маршрута городского автобуса.

Вадим Чутчев,
начальник территориального управления микрорайона Затон:

Скоро на мосту появится противоскользящее покрытие, которое будет удобно для мам с колясками и маломобильных граждан. Также в ближайшее время мы планируем покрасить ограждения моста.

Общая сумма всех работ составила более одного миллиона рублей.

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