В Завьялово демонтировали новую спортплощадку, чтобы построить более совершенную

Депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев съездил на место, и встретился с главой администрации района Николаем Губертом и главой сельсовета Василием Коноваленко. Они рассказали, что на стадионе ведется масштабная реконструкция в рамках проекта по подготовке краевой олимпиады сельских спортсменов 2018 года. По проекту им предстоит построить восемь спортплощадок. Поскольку места на стадионе не много, одна из них должна разместиться на территории, которую занимала площадка "СР".

Как пояснил Владислав Вакаев altapress.ru, строительство площадки обошлось в 422 тыс. рублей. По его словам, есть договор с местными властями, в котором прописаны условия эксплуатации площадки, его сейчас в реготделении будут изучать.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС,

председатель бюро совета регионального отделения "Справедливой России":

Честно говоря, я в шоке. Мы за время реализации проекта мы построили 55 площадок и никогда с ними не обходились так варварски. Если и проводили реконструкцию стадиона, как это было в 27-ой гимназии Барнаула, то наши площадки органично встраивали в новые объекты. Это вполне логично – зачем тратить бюджетные деньги на то, что уже построено.

Завьяловские власти пояснили эсэрам, что на месте прежней площадки появится более совершенная площадка из дерева, отвечающая всем нормам проведения такого рода соревнований. В "СР" недоумевают, почему объект нельзя было построить на расположенном рядом пустыре. В администрации пояснили, что там проводят ярмарки.