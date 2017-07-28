В жесткой аварии на Чуйском тракте погибли четыре человека, в том числе дети

Ночью 28 июля в Онгудайском районе Республики Алтай перевернулась Газель. В результате погиб водитель и три пассажира, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, около 00.50 часов на 579 км Чуйского тракта 42-летний водитель ГАЗ-2217 не справился с управлением на повороте Семинского перевала, из-за чего машина опрокинулась, а потом съехала в кювет.
В автомобиле находились 6 человек — все жители Новосибирска. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира автомобиля — 41-летняя женщина, 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. В районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены мужчина и женщина 1975 и 1976 года рождения.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проведение проверки взято на контроль министром внутренних дел по Республике Алтай Павлом Гаврилиным, который лично выезжал на место происшествия.
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