В жесткой аварии на Чуйском тракте погибли четыре человека, в том числе дети

На Чуйском тракте перевернулась Газель. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Чуйском тракте перевернулась Газель. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Чуйском тракте перевернулась Газель. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, около 00.50 часов на 579 км Чуйского тракта 42-летний водитель ГАЗ-2217 не справился с управлением на повороте Семинского перевала, из-за чего машина опрокинулась, а потом съехала в кювет.

В автомобиле находились 6 человек — все жители Новосибирска. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира автомобиля — 41-летняя женщина, 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. В районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены мужчина и женщина 1975 и 1976 года рождения.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проведение проверки взято на контроль министром внутренних дел по Республике Алтай Павлом Гаврилиным, который лично выезжал на место происшествия.