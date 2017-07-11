В зоопарке Барнаула клетки с хищниками затянут сеткой

Директор зоопарка Сергей Писарев рассказал altapress.ru, что в срочном порядке на 200 тыс. рублей здесь купили новую видеоаппаратуру. Старые камеры сгорели во время сильной грозы 1 июля. Поэтому видео, на котором были бы видны все детали ЧП, нет.

Работы по укреплению клеток планируют завершить через полторы недели. Все это время зоопарк будет работать в обычном режиме. Но уже сейчас посетители возмущаются, что из-за мелкой дополнительной сетки диких животных почти не разглядеть.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка:

Я понимаю, что нужно обеспечивать максимальную безопасность. Но мне уже кажется, хоть что делай — все равно найдут способ, как проникнуть в клетку. И таблички предупреждающие везде висят, и сотрудники постоянно всем говорят: не кормите, не лезьте, но не помогает. Знали бы вы, сколько животных у нас гибнет из-за того, что посетители их кормят чем попало. Пострадавшего мальчика мне очень жаль. Ребенок ни в чем не виноват. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

Когда Писареву предъявили претензии, что на территорию легко попасть посетителям "в любом состоянии", он объяснил, что ни охранник, ни контролер на входе не могут проводить медицинское освидетельствование. Это нарушение прав граждан.

12 июля сотрудники зоопарка навестят в больнице пострадавшего мальчика. Выходить на связь с его отцом пока не планируют. Мужчина с руководством зоопарка тоже не контактировал.