Вахтовики из Алтайского края убили из-за денег человека на Ямале

Двух жителей Алтайского края будут судить в Новом Уренгое за убийство 52-летнего местного жителя.
23 октября прошлого года на крыльце одного из общежитий Нового Уренгоя нашли тело мужчины с множественными травмами на теле и голове. Вскоре правохранители установили личность погибшего, а также вышли на подозреваемых.
По данным Следкома, наши земляки, приехавшие на Ямал на вахту, встретили потерпевшего на улице вечером накануне убийства. Эти трое решили выпить в общежитии. Там жители края вступили в сговор, решив ограбить гостя. Ямальца ночью вывели на улицу и начали избивать. Когда тот потерял сознание, потерпевшего оттащили к крыльцу общежития и бросили. От полученных ран мужчина скончался.
Злоумышленники похитили у своей жертвы телефон, документы и 4 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч.
Во время следствия подозреваемые обвиняли друг друга в содеянном. Сейчас их будут судить сразу по трем статьям Уголовного кодекса: за разбой, за убийство и за похищение документов.
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