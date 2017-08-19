Вахтовики из Алтайского края убили из-за денег человека на Ямале

23 октября прошлого года на крыльце одного из общежитий Нового Уренгоя нашли тело мужчины с множественными травмами на теле и голове. Вскоре правохранители установили личность погибшего, а также вышли на подозреваемых.

По данным Следкома, наши земляки, приехавшие на Ямал на вахту, встретили потерпевшего на улице вечером накануне убийства. Эти трое решили выпить в общежитии. Там жители края вступили в сговор, решив ограбить гостя. Ямальца ночью вывели на улицу и начали избивать. Когда тот потерял сознание, потерпевшего оттащили к крыльцу общежития и бросили. От полученных ран мужчина скончался.

Злоумышленники похитили у своей жертвы телефон, документы и 4 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч.

Во время следствия подозреваемые обвиняли друг друга в содеянном. Сейчас их будут судить сразу по трем статьям Уголовного кодекса: за разбой, за убийство и за похищение документов.