Вахтовики из Алтайского края жестоко убили и ограбили мужчину в Новом Уренгое

Жестокая расправа произошла в октябре прошлого года в городе Новый Уренгой. На крыльце одного из общежитий нашли тело мужчины с многочисленными травмами головы и тела.

Оперативники выяснили, что вечером двое мужчин из Алтайского края познакомились с потерпевшим на улице. Мужчины решили совместно распить спиртные напитки в общежитии. В ходе застолья вахтовики решили напасть на гостя, чтобы обокрасть его. Молодые люди ночью вывели 52-летнего мужчину во двор и избили до потери сознания. Затем перенесли его тело до крыльца дома и бросили. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вахтовики похитили у мужчины мобильный телефон и деньги в сумме 4 тыс. рублей и паспорт.

Суд признал виновными жителей Алтайского края в разбое с применением насилия и убийстве. Одному из осужденных назначили наказание в виде 14 лет, а второму 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.