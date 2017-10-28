Вахтовики из Алтайского края жестоко убили и ограбили мужчину в Новом Уренгое

Два мужчины из Алтайского края, работающие вахтовым методов в Новом Уренгое, жестоко убили и ограбили знакомого, сообщает СУ СК ЯНАО.
Жестокая расправа произошла в октябре прошлого года в городе Новый Уренгой. На крыльце одного из общежитий нашли тело мужчины с многочисленными травмами головы и тела.
Оперативники выяснили, что вечером двое мужчин из Алтайского края познакомились с потерпевшим на улице. Мужчины решили совместно распить спиртные напитки в общежитии. В ходе застолья вахтовики решили напасть на гостя, чтобы обокрасть его. Молодые люди ночью вывели 52-летнего мужчину во двор и избили до потери сознания. Затем перенесли его тело до крыльца дома и бросили. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Вахтовики похитили у мужчины мобильный телефон и деньги в сумме 4 тыс. рублей и паспорт.
Суд признал виновными жителей Алтайского края в разбое с применением насилия и убийстве. Одному из осужденных назначили наказание в виде 14 лет, а второму 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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