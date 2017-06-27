Валерий Казаченко, «МегаФон»: «Половина наших абонентов все еще жмет на кнопки»

4G в каждый город

- Какие ключевые задачи стоят перед "МегаФоном" в Алтайском крае в 2017 году? Чего ждать абонентам?

- Первоочередная задача — дальнейшее развитие сети. Сегодня "МегаФон" - лидер в Алтайском крае по объему мобильного интернет-трафика и у нас самая разветвленная сеть 3G в регионе. В этом году мы расширяем, прежде всего, сотовую сеть четвертого поколения LTE в Барнауле и за его пределами. Буквально на днях возможность пользоваться сетями 4G получили Яровое и Камень-на-Оби. До конца года планируем закрыть связью LTE все города края.

- Означает ли это, что "МегаФон" прекратит строительство сетей предыдущих поколений?

Если говорить про 2G, то да – в этом году мы больше не построили ни одной базовой станции 2G. А вот развитие сети 3G, наоборот, продолжаем наравне с LTE, и делаем это даже в отдаленных районах. Например, в этом году мы заходим в населенные пункты с численностью жителей менее 1 тыс. человек. Построимся в Третьяковском, Панкрушихинском, Немецком национальном, Советском, Кулундинском, Косихинском, Первомайском, Шипуновском, Баевском и Шелаболихинском районах.

Скажу прямо – с коммерческой точки зрения нам невыгодно идти в такие населенные пункты. Инвестиции очень длинные. У этого проекта, скорее, социальная направленность. Мы понимаем, что для детей, которые живут в таких деревнях, интернет — это дополнительная возможность обучения. Когда дома и в школе есть доступ в Сеть, образование становится более простым, интересным, качественным и современным.

- А каков срок окупаемости инвестиций в таких деревнях?

- В некоторых случаях он доходит до 25 лет. Дело в том, что для этих сел часто требуется большое антенно-мачтовое сооружение (вышка сотовой связи). Оно само по себе, даже без телекоммуникационного оборудования, стоит больших денег. Если посмотреть наши тарифы, то один абонент в среднем тратит на мобильную связь 300 рублей в месяц, в деревне, допустим, проживает около 500 человек. Дальше математика очень простая.

- Планируете ли вы развивать в селах также и LTE-сети?

- Зайти в село с одной базовой станцией, чтобы сказать, что там есть сеть четвертого поколения, а по факту ею могут пользоваться две-три семьи — зачем нам это? Нужно сразу предоставлять качественную услугу.

Во всех городах и селах, где есть "МегаФон", мы строим сети по максимуму. Кстати в этом году стали ставить самостоятельные базовые станции LTE, без привязки к объектам 2G и 3G, чтобы улучшить качество покрытия.

- Является ли развитость сети LTE важным фактором для абонентов сегодня? Некоторое время назад представители операторов говорили о том, что абоненту все равно, в какой он сети, лишь бы интернет работал.

- Человек к хорошему привыкает быстро. Когда появился стандарт GPRS, все были рады, что можно с мобильного телефона отправить электронное письмо. Сети 3G произвели революцию — скорость передачи данных стала несравнимо больше, уже появилась возможность полноценно выходить в Интернет и смотреть видео. 4G еще в 5-10 раз быстрее, и люди, которые начинают пользоваться LTE, не готовы ждать: даже 3G-сеть для них кажется медленной.

Наверное, все видели, что в автомобилях таксистов стоят планшеты или смартфоны со специальным программным обеспечением, через которое они получают заказы. Так вот, у того таксиста, гаджет которого поддерживает LTE, явное преимущество — он быстрее загружает интересные заказы и может больше заработать. Потому клиенты, конечно, становятся очень требовательными к скоростям в сетях мобильного интернета, и наличие сети 4G для них важно.

- Кстати в апреле на сайте Роскомнадзора опубликовали информацию о вводе в эксплуатацию участка магистральной сети "МегаФона" Бийск – Новокузнецк. Расскажите, пожалуйста, что это за магистраль, для чего она нужна?

- Этот участок магистрального канала связи решает две важные задачи. С одной стороны, он повышает надежность всей сети на территории Сибири. Если по какой-то причине будет повреждена аналогичная магистраль Новосибирск-Кемерово, весь трафик возьмет на себя наше Алтайское "плечо". В результате ни абоненты в Новосибирске, ни в Красноярске не почувствуют падения скорости работы мобильного интернета. С другой стороны, к магистрали Бийск-Новокузнецк мы уже подключаем базовые станции в нескольких районных центрах (например, в Целинном, Ельцовке, Троицке), что даст двукратный рост скорости сети 3G для наших абонентов – до 42 Мбит/с.

Борьба за абонентов

- Рынок сотовой связи в России уже насыщен. Расскажите, каким образом сегодня операторы привлекают новых абонентов? Где находятся точки роста абонентской базы?

- Проникновение сотовой связи в Алтайском крае, да и в целом по России уже больше 160%. По-настоящему новых абонентов на рынке практически нет, за исключением взрослеющих детей и тех, кто переезжает из других городов и регионов. Но их доля очень мала, поэтому для любого оператора, и для "МегаФона" в частности, на первое место выходит работа с собственными абонентами.

Сегодня у нас только 50% клиентов пользуются смартфонами – а это означает, что еще половина абонентов по старинке нажимает на кнопки. И это огромный потенциал для роста, ведь как только пользователь "пересаживается" с кнопочного телефона на смартфон, перед ним открываются большие возможности: социальные сети, новости, чаты, онлайн-видео, GPS-навигация в машине, игры и так далее. И чтобы эти возможности можно было реализовать, нужен мобильный интернет 3G или 4G. Мобильная передача данных и есть та самая точка роста, потому что все дополнительные услуги зависят от него.

- Мы запрашивали информацию по MNP в Алтайском крае у оператора базы данных перенесенных номеров ЦНИИС. В регионе услугой воспользовались всего несколько сотен абонентов, по стране — более 5,5 млн человек. Не слишком большие цифры.

- Да, было много шумихи о так называемом "мобильном рабстве". И все радовались, когда его отменили. Но, мне кажется, проблема была надуманной. Есть простой тест: сколько номеров телефона своих близких вы знаете на память? Скорее всего, немного. Номера большинства людей просто записаны у вас в контактах телефона. Если абонент меняет номер, то достаточно один раз сказать новые цифры окружающим и закрыть вопрос.

- В конце прошлого года директор филиала Tele2 в Алтайском крае заявил, что все остальные операторы вынуждены подстраиваться под Tele2, когда компания заходит в регион. Согласны ли вы с тем, что приход этого оператора в край существенно повлиял на рынок?

- Строго говоря, прихода еще одного оператора в регион не было. Когда-то существовала компания "Алтайсвязь", ее приобрел красноярский ЕТК, затем произошла очередная реорганизация и оператор переименовался в Tele2. Мы уже три года активно продвигаем модель пакетных тарифов, в рамках которых абонент получает минуты, SMS и интернет по оптовой цене. Наши конкуренты запустили подобные предложения примерно год назад – означает ли, что это они подстраиваются под нас?

- В этом году несколько сотовых операторов изменили свои тарифные линейки. Одно из заметных новшеств — перенос остатков трафика и минут на следующий месяц. Не планирует ли "МегаФон" тоже обновить тарифы?

- В июне мы кардинально обновили нашу линейку тарифных планов, она называется "Включайся!". В ней мы отошли от продажи абонентам сухих цифр вроде мегабайт трафика, а предлагаем пользователям тарифы в зависимости от их потребностей. Если спросить пользователя, сколько гигабайт мобильного интернета ему нужно в месяц, восемь или девять человек из 10 наверняка затруднятся с ответом. Зато они с уверенностью скажут, для каких целей они используют свой смартфон.

В соответствии с основными потребностями пользователей и называются наши тарифы – "Пиши", "Слушай", "Говори", "Общайся" и "Смотри". В каждом из них ключевые интернет-сервисы предоставляются на безлимитной основе. Например, на тарифе "Общайся" мы обнулили для наших клиентов трафик для таких приложений как WhatsApp, Viber, Facebook, ВКонтакте, "Одноклассники", на тарифе "Слушай" бесплатный трафик для "Яндекс.Музыки" и других музыкальных сайтов.

Еще совсем скоро на сети "МегаФона" будет запущен новый виртуальный оператор (MVNO) – VK Mobile. Это продукт наших партнерских отношений с Mail.ru Group.

- Он будет запускаться одновременно на территории всей страны?

- Да, везде, где есть сеть нашей компании.

- В чем будет специфика этого оператора?

- "МегаФон" предоставит только саму сеть, стратегию коммерческого развития определяет команда VK Mobile. Как ясно из самого названия, оператор в первую очередь будет ориентирован на пользователей социальной сети "ВКонтакте". Запуск продукта состоится 15 июля на ежегодном VK Fest в Санкт-Петербурге. Скоро он появится и на Алтае.



