Валуев в Барнауле подарил Смертину перчатки, а в Рубцовске пофотографировался с народом

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Сегодня, 11:13.
Спорт

Вечером 23 августа, в барнаульском Парке Спорта, побывал знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Спортсмен встретился с горожанами и вручил уроженцу Алтая Алексею Смертину боксерские перчатки.

Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

На Алтай Валуев прилетел, чтобы побывать в Рубцовске. В городе депутат пообщался с руководством города, а потом отправился на стадион "Торпедо", где идет подготовка международного турнира по профессиональному боксу "Великий бой на великом Алтае", который пройдет здесь 1 сентября. Депутат уже бывал на этом турнире ранее. 

Там же в Рубцовске Николай Валуев заехал в ТРЦ "Радуга", чтобы пообщаться с жителями города и провести фотосессию.

#валуев #красавец #красавецмужчина #николайвалуев 😍#счастьяполныештаны

Публикация от Алена Ледяева (@kiska1202)

Прямо сейчас #валуев в #Рубцовск Администрация #ВесьРубцовск

Публикация от 📝«Весь Рубцовск™» 📷 📹 (@ves_rubtcovsk)

#ВАЛУЕВ

Публикация от CR7 (@rbudelev)

#Валуев)

Публикация от CR7 (@rbudelev)

Николай Валуев и отделение плавания #Валуев#Рубцовск

Публикация от Влад Кокозей (@kokozeivlad)

Напомним, что 23 августа в Барнауле стартовал международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина. 24 августа в открытии этого турнира в Парке Спорта примет участие Андрей Аршавин.

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