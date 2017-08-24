Валуев в Барнауле подарил Смертину перчатки, а в Рубцовске пофотографировался с народом

Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

На Алтай Валуев прилетел, чтобы побывать в Рубцовске. В городе депутат пообщался с руководством города, а потом отправился на стадион "Торпедо", где идет подготовка международного турнира по профессиональному боксу "Великий бой на великом Алтае", который пройдет здесь 1 сентября. Депутат уже бывал на этом турнире ранее.

Там же в Рубцовске Николай Валуев заехал в ТРЦ "Радуга", чтобы пообщаться с жителями города и провести фотосессию.

Напомним, что 23 августа в Барнауле стартовал международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина. 24 августа в открытии этого турнира в Парке Спорта примет участие Андрей Аршавин.