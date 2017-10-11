Вандалы выкопали ёлочки около Мемориала Славы в Барнауле

На месте уже побывали горзеленхоз и полиция. В администрации города информацию подтвердили. Деревья посадили в начале октября 2017 года. Всего было 1075. Саженцам примерно пять лет. Из них планировали сформировать зеленую изгородь по периметру комплекса и внутри мемориала.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, с камер видеонаблюдения близлежащих зданий изъяты записи, на которых может быть зафиксирован момент кражи. Записи изучают специалисты. Предпринимаются меры к установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичное происшествие было в апреле 2016 года на бульваре Защитников Сталинграда вандалы разорили "Лес Победы" — из 25 посаженных деревьев злоумышленники вырвали и утащили 13. Тогда ветераны ВОВ восстановили саженцы вместе с мэром.