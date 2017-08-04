Важный местный депутат

Вовсе не новость, что большинство жителей знать не знают, кто их местный депутат — в городе, районе, селе. Могу предположить, что в деревнях ситуация даже получше, просто потому что там все так или иначе знают друг друга. В городах фамилия "своего" депутата известна, как правило, тем, кого жизнь прижала и срочно требуется помощь. Тогда люди веерно обращаются во все инстанции. А между тем сейчас идет масштабная выборная кампания в местные парламенты: гордумы, райсобрания, сельсоветы — в крае изберут почти 6 тыс. депутатов! Гигантская цифра. И от того, кого именно выберут, зависит не так мало. В частности, кто будет баллотироваться в губернаторы.
Логика федералов понятна, сказал мне один из депутатов АКЗС, возглавлявший в 2014 году штаб оппозиционного кандидата: подвигнуть партии активнее работать на местах, повышать статус депутатов и политическую конкуренцию. Но идея провалилась с треском, констатирует мой собеседник. В первую очередь из-за того, что интересы региональных властей шли в прямое противоречие с этой целью. Им как раз нужно было создать максимально управляемую ситуацию на выборах, и механизм муниципального фильтра пришелся как нельзя кстати. "Я проклял его", — говорит депутат.
По сути все свелось к тому, что власть определяла, над кем смилостивиться и подкинуть голосов депутатов, чтобы выборы не стали безальтернативными.
По идее именно текущая кампания должна была мотивировать партии активнее работать на местах. Тем более что муниципальные выборы всегда дают больший простор для кандидатов всех партий — жизнь на селе и в небольших городках часто идет по своим правилам, и люди свободнее в выражении предпочтений. Частично это так и происходит. Но сейчас на федеральном уровне стали все чаще обсуждать отмену муниципального фильтра как неоправдавшего себя.
К тому же стремление повысить "вес" муниципальных избранников натолкнулось на другую норму, категорически неприемлемую на местах, — их заставляют отчитываться о доходах. Из-за этого десятки потенциальных кандидатов наотрез отказались участвовать в выборах.
В результате главным политическим козырем депутатов, работающих непосредственно на земле, остается возможность влиять на назначение главы. Это менее глобальная задача, но куда более жизненная. В конечном итоге качество нашей каждодневной жизни в значительной степени зависит от того, какой в городе, районе или селе глава.
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