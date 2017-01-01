"Вчера вечером в Швеции": Трамп рассказал о терракте, которого не было

"Мы должны обеспечить безопасность нашей страны!Посмотрите, что происходит! Мы должны обеспечить безопасность нашей страны. Посмотрите, что творится в Германии. Посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции! Кто мог подумать? Швеция! Они пустили к себе много , и у них такие проблемы, которые они не могли себе представить. Посмотрите, что происходит в Брюсселе. Посмотрите, что происходит по всему миру. Посмотрите на Ниццу. Посмотрите на Париж", — сказал президент США.

Хотя Трамп прямо не сказал о террористических атаках, это следует из контекста его речи — в большинстве из перечисленных им стран и городов в последние полтора года произошли крупные теракты. Кроме Швеции — там ничего не произошло накануне его выступления.

Заявление американского лидера удивило жителей Швеции. Они поинтересовались, что же имел в виду Трамп, и отметили, что не имеют ни малейшего представления о терактах в своей стране. "Швеция? Террористическая атака? Что он курил? У меня множество вопросов", — возмутился в Twitter бывший шведский премьер Карл Бильдт.

В Twitter запустили хэштег #LastNightInSweden и стали шутить о том, что же на самом деле происходило в Швеции "прошлой ночью".

"Один из подозреваемых в произошедшем прошлой ночью инциденте задержан полицией. У нас большая проблема с полярным медведем! Грустно", — поиздевался над Трампом один из пользователей.

One of the suspects of the incident #LastNightInSweden arrested by police. Our polar bear problem is YUGE! Sad. pic.twitter.com/uaDLZomnws — Per Axbom (@axbom) 19 февраля 2017 г.

"Сейчас на связи штаб-квартира Интерпола и свежая видеосъемка террориста, ответственного за случившееся вчера вечером в Швеции. Леденящая кровь".

We go now live to Interpol HQ, where we have breaking footage of the terrorist responsible for #LastNightInSweden

Just chilling. pic.twitter.com/EPqeNsgkz8 — Hazel (@hazelhexel) 19 февраля 2017 г.

Позднее Трамп объяснил в своем Twitter, что его слова были основаны на документальном фильме телеканала Fox News, в котором рассказывали о мигрантах в Швеции.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", — написал он.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2017 г.

Известно, что Fox News - один из любимых каналов кабельного телевидения Дональда Трампа, который он регулярно смотрит.