Вдова племянника Николая II подала иск о защите чести против студии Алексея Учителя

"Исковое заявление поступило в суд 21 августа и было передано для изучения судье", — сообщили "Интерфаксу" в суде.

8 сентября депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что представляет истицу в суде по доверенности, и уже подала ходатайство о наложении запрета на показ картины до разрешения судом иска. Пока суд еще не принял никакого решения.

Ольга Куликовская-Романова не имеет кровного отношения к царской семье. 8 июня 1986 года в Торонто она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. В 1991 году вместе со супругом организовала благотворительный Фонд "Программа помощи России" и с этого момента часто бывает в РФ, лично участвуя в деятельности организации. После смерти мужа в 1993 году Куликовская-Романова возглавила деятельность Фонда. Известно, что она живет в Канаде, а 20 сентября ей исполнится 91 год.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Главную роль в нем сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина вызвала широкий общественный резонанс: против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты.