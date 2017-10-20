Ведущая Первого канала рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна

Глава Роскино и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала в интервью, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Мцитуридзе заявила, что Вайнштейн в течение десяти лет убеждал ее встретиться с ним в частном порядке. Во время Венецианского кинофестиваля в 2004 году продюсер пригласил ее к себе в номер якобы для обсуждения деловых вопросов. Ведущая была убеждена, что на встрече будет присутствовать и ассистент продюсера, однако тот проводил ее в номер и ушел. Вайнштейн встретил Мцитуридзе в одном халате и просил сделать ему массаж.
По словам журналистки, продюсер пытался показать ей живот под предлогом того, что перенес операцию. Он также повторял, что ей "понравится", но не уточнил, о массаже или более близком контакте идет речь.
По воспоминаниям Мцитуридзе, ее "как в плохом фильме" спас официант, который принес в комнату лед для шампанского и вошел без стука. Воспользовавшись этим моментом, она убежала, пишет "Медуза".
Скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна разразился в начале октября в Голливуде. Продюсера обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько актрис первой величины. После этого Вайнштейн был уволен из возглавляемых им Miramax Films и The Weinstein Company, а также исключен из американской и британской киноакадемий, пишет "Интерфакс".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.