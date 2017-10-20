Ведущая Первого канала рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна

Мцитуридзе заявила, что Вайнштейн в течение десяти лет убеждал ее встретиться с ним в частном порядке. Во время Венецианского кинофестиваля в 2004 году продюсер пригласил ее к себе в номер якобы для обсуждения деловых вопросов. Ведущая была убеждена, что на встрече будет присутствовать и ассистент продюсера, однако тот проводил ее в номер и ушел. Вайнштейн встретил Мцитуридзе в одном халате и просил сделать ему массаж.

По словам журналистки, продюсер пытался показать ей живот под предлогом того, что перенес операцию. Он также повторял, что ей "понравится", но не уточнил, о массаже или более близком контакте идет речь.

По воспоминаниям Мцитуридзе, ее "как в плохом фильме" спас официант, который принес в комнату лед для шампанского и вошел без стука. Воспользовавшись этим моментом, она убежала, пишет "Медуза".

Скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна разразился в начале октября в Голливуде. Продюсера обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько актрис первой величины. После этого Вайнштейн был уволен из возглавляемых им Miramax Films и The Weinstein Company, а также исключен из американской и британской киноакадемий, пишет "Интерфакс".