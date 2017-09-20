Ведущие барнаульские ИТ-бизнесмены расскажут, с чего они начинали и как добились успеха

В работе площадки примут участие представители компаний различных специализаций. Один из докладчиков – Дмитрий Старостенков, основатель и руководитель компании "Энтерра Софт". На сегодняшний день "Энтерра" является одной из ведущих российских компаний по разработке программного обеспечения. Офисы компании находятся в России, США и Европе. Дмитрий расскажет, как ему удалось построить успешную компанию и найти заказчиков по всей России и за ее пределами.

В работе площадки примет участие руководитель студии "Alawar Studios" Наталья Оглоблина. Представленная компанией в 2016 году игра "Beholder" стала обладателем многих мировых наград, в том числе получила награду "Best in Play" на крупнейшей ежегодной конференции разработчиков игр Game Developers Conference в Сан-Франциско. У участников форума будет уникальная возможность узнать о том, как компании из Барнаула удалось получить мировое признание и одни из самых престижных наград мировой гейм-индустрии.

Кроме того, в работе площадки примут участие Денис Газукин, руководитель компании Freematiq, Владимир Завертайлов, руководитель компании "Сибирикс" и директор компании "Ключевые решения" Алла Киселева.

Данная площадка будет особенно полезна начинающим ИТ-специалистам и бизнесменам. Опыт их старших коллег поможет избежать многих ошибок и выбрать правильное направление для развития. Информация также будет интересна студентам и абитуриентам, которые еще только выбирают свою будущую профессию.

Организатором площадки выступает Ассоциация поддержки инноваций – некоммерческая организация, учрежденная ИТ-предпринимателями Алтайского края, с целью создания и развития среды для появления в регионе инновационных и наукоемких предприятий.

Мероприятие состоится 5 октября 2017 г. в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина.

Узнать более подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте: itforumaltai.ru