Великобритания хочет выйти из Евросоюза, откупившись 40 млрд евро

Великобритания продолжает переговоры по условиям выхода из Евросоюза. На этот раз страна предложила около 40 млрд евро, чтобы погасить перед ним свои финансовые обязательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники Telegraph.
Telegraph пишет, что Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов (около 40 миллиардов евро) по так называемому счету за Brexit. Но эту сумму страна готова выплатить, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".
Источник издания – высокопоставленный чиновник – заявил, что в Великобритании знают, что ЕС желает получить 60 млрд евро, "но в действительности нижний предел находится на уровне 50 млрд евро. У нас он ближе к 30 миллиардам евро, однако приемлемая сумма равна 40 миллиардам евро ".
"Российская газета" уточняет, что сторонники выхода Великобритании из ЕС победили летом прошлого года на референдуме по данному вопросу. Переговоры между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября следующего года. Затем у сторон будет шесть месяцев для ратификации договоренностей в национальных парламентах.
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