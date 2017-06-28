Великобритания пригрозила ракетным ударом в ответ на кибератаку

Великобритания готова нанести ракетный удар с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон, пишут "Известия".
"В минувшую пятницу мы стали свидетелями очередной кибератаки, на этот раз направленной против информационных систем нашего парламента. На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте", — приводит ТАСС слова Майкла Фэллона.
Майкл Фэллон на отметил, что у британских властей пока нет "доказательств того, кто именно стоял за этой атакой".
Напомним, во вторник вирус-вымогатель Petya атаковал около десятка организаций России и Украины. Программа блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Об этом заявили в компании Group-IB, которая выявляет киберугрозы. В антивирусной лаборатории ESET заявили, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины.
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