Великобритания пригрозила ракетным ударом в ответ на кибератаку

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Сегодня, 08:38.
Жизнь

Великобритания готова нанести ракетный удар с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон, пишут "Известия".

Великобритания.
Великобритания. Фото: СС0.

"В минувшую пятницу мы стали свидетелями очередной кибератаки, на этот раз направленной против информационных систем нашего парламента. На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте", — приводит ТАСС слова Майкла Фэллона.

Майкл Фэллон на отметил, что у британских властей пока нет "доказательств того, кто именно стоял за этой атакой".

Напомним, во вторник вирус-вымогатель Petya атаковал около десятка организаций России и Украины. Программа блокирует компьютеры и требует  $300 в биткоинах. Об этом заявили в компании Group-IB, которая выявляет киберугрозы. В антивирусной лаборатории ESET заявили, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины.

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