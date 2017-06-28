Великобритания пригрозила ракетным ударом в ответ на кибератаку

"В минувшую пятницу мы стали свидетелями очередной кибератаки, на этот раз направленной против информационных систем нашего парламента. На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте", — приводит ТАСС слова Майкла Фэллона.

Майкл Фэллон на отметил, что у британских властей пока нет "доказательств того, кто именно стоял за этой атакой".

Напомним, во вторник вирус-вымогатель Petya атаковал около десятка организаций России и Украины. Программа блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Об этом заявили в компании Group-IB, которая выявляет киберугрозы. В антивирусной лаборатории ESET заявили, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины.