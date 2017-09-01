Велосипедистка взыскала с алтайского водителя 44 тысячи рублей компенсации

Водителя автомобиля Ford Focus признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести. В июне 2016 года при повороте направо к магазину, он не уступил дорогу велосипедистке, двигающейся в попутном направлении по правой обочине дороги, и сбил женщину.

Топчихинский районный суд взыскал с водителя 44 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходы по оплате экспертизы и услуги представителя. Ответчик, не оспаривая сам факт причинения вреда здоровью, не согласился с суммой компенсации, полагая ее завышенной.

Алтайский краевой суд оставил жалобу ответчика оставлена без удовлетворения, коллегия согласилась с выводами районного суда.