Велосипедистка взыскала с алтайского водителя 44 тысячи рублей компенсации

Жительнице Топчихинского района удалось взыскать компенсацию вреда здоровью с водителя автомобиля. Об этом сообщает краевой прокуратуры.
Водителя автомобиля Ford Focus признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести. В июне 2016 года при повороте направо к магазину, он не уступил дорогу велосипедистке, двигающейся в попутном направлении по правой обочине дороги, и сбил женщину.
Топчихинский районный суд взыскал с водителя 44 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходы по оплате экспертизы и услуги представителя. Ответчик, не оспаривая сам факт причинения вреда здоровью, не согласился с суммой компенсации, полагая ее завышенной.
Алтайский краевой суд оставил жалобу ответчика оставлена без удовлетворения, коллегия согласилась с выводами районного суда.
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