Верховный суд предложил масштабную процессуальную реформу

Документы содержат более 120 страниц и предполагают масштабные изменения процесса рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, которые коснутся как судей, так и участников споров, пишет "Коммерсантъ".

Наиболее важным изменением является отказ от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел. Таким образом, суду достаточно будет указать на удовлетворение или отказ в иске, не объясняя причин такого решения. Исключения сделаны лишь для нескольких категорий дел, по которым мотивировка должна будет отписываться и которые ВС, по-видимому, считает наиболее важными. Для арбитражных судов — это дела о взыскании средств с бюджетов и споры из публичных правоотношений, дела о банкротстве, споры по интеллектуальным правам и корпоративные споры, коллективные иски и дела с участием иностранных лиц и государств. Для судов общей юрисдикции — это, помимо указанных, споры о детях, о возмещении вреда жизни или здоровью, о восстановлении на работе, о правах на жилье, о защите пенсионных прав или интересов неопределенного круга лиц.

Юристы, поддерживая задачу разгрузить суды, негативно воспринимают предложения об отказе от мотивировочной части решений. "Без мотивировки, по сути, нет правосудия. Это допустимо в некоторых случаях для мелких исков, но превращение этого в общее правило подрывает основы процесса. Без полных судебных решений нельзя говорить о складывающейся практике, неясно, как выявлять аналогичные дела и как устанавливать преюдициальные факты", — указывает управляющий партнер АБ "Бартолиус" Юлий Тай. По его мнению, сложно говорить и об обжаловании судебных решений, не зная мотивов суда, а наличие подробной и логичной мотивировки может, наоборот, заставить сторону отказаться от обжалования решения.

Составлять мотивировку по остальным делам суд должен будет только по просьбе стороны. Апелляционный суд также сможет не отписывать мотивы решения, если он оставляет судебный акт без изменений и сторонами не были заявлены новые доводы и доказательства. Более того, по умолчанию апелляция будет рассматривать арбитражные дела судьей единолично, а не в коллегиальном составе, как сейчас.

Другое существенное нововведение ВС связано с тем, что арбитражные судьи смогут сами рассматривать заявления об их отводе — такое правило действует в судах общей юрисдикции. В арбитражах подобные заявления относятся к компетенции председателей судебных составов или самих судов.

Предполагается изменить и правила извещения граждан судами общей юрисдикции. Помимо личного вручения повестки надлежащим извещением будет считаться его передача любому совершеннолетнему лицу, которое проживает с участником процесса, а также если гражданин не явился за получением повестки либо почта уведомила об отсутствии адресата по указанному адресу. Более того, за судьбой своего спора и обжалования решений в вышестоящих инстанциях физлица должны будут следить самостоятельно.

Особое внимание пленум уделил практике применения судами уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности. В этой связи было принято два документа: рекомендательное постановление ВС и проект закона о внесении изменений в ст. 108 и ст. 109 УПК РФ. В первом судьям в очередной раз было рекомендовано при рассмотрении жалоб на постановления о возбуждении уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности "проверять законность и обоснованность процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий". И прекращать уголовное преследование, если следствие использовало недопустимые доказательства (ст. 75 УПК РФ), а также "строго соблюдать" положения ч. 1 ст. 108 УПК, устанавливающей запрет на арест предпринимателей.

В эту статью ВС предлагает внести уточнение, в соответствии с которым арест не может быть применен в отношении подозреваемого или обвиняемого, если преступления "совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях такой деятельности". К предпринимателям ВС также относит "членов органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению ею". Это, по мнению судей, должно навсегда исключить кривотолки при определении участниками процесса этих понятий.

Кроме того, ВС рассчитывает обязать следователей, ходатайствующих о продлении арестов, надлежаще обосновывать свои требования. В частности, указывать, какие конкретные следственные действия были ими проведены, а какие лишь намечены. Если следователь в ходатайстве ссылается на "старые" основания либо не может объяснить, по каким причинам не провел намеченные ранее следственные действия, суд вправе не только изменить заключение под стражу на домашний арест или залог, но и вообще освободить подследственного, пишет znak.com.