Версия: Вороненков инсценировал свое убийство, чтобы вернуться к бывшей жене

Такое заявление сделала телеведущая Милена Дейнега.

По словам телеведущей, ее бывший муж Евгений Самусенко встретился с мужчиной, который сейчас живет с экс-супругой Вороненкова Юлией, и заявил, что это и есть Денис.

"Появился мужик, по возрасту, росту, телосложению и всем остальным параметрам безумно похожий на Вороненкова. Только лицо у него было другое. И представлялся он другим именем", — пояснила Дейнега. Она уточнила, что Самусенко "на 250 процентов" уверен в том, что это Вороненков.

Дейнега уточнила, что Вороненков инсценировал собственную смерть и изменил внешность, сделав пластическую операцию. Все это было необходимо экс-депутату, так как он "много чего натворил" и хотел "избежать ответственности", пишут Дни.ру.

Это не первое заявление о том, что беглый депутат жив. Так, Дениса Вороненкова якобы видели живым в Израиле. Он якобы появился на одной из улиц в Тель-Авиве. Живого мертвеца увидела завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева. "Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", — утверждала Дунаева.

Впоследствии Мария Максакова прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее убитого мужа бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, встретили живым в Израиле. Максакова ответила журналистам на вопрос о том, что она думает о воскрешении Вороненкова одним словом: "Тошнит".

Справка

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД - Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.

Бывший депутат скрывался на Украине от уголовного преследования в России.