"Весёлый молочник" Джастас Уолкер заболел клещевым энцефалитом

"Веселый молочник" Джастас Уолкер пострадал от укуса клеща. Фермер заболел клещевым энцефалитом.
На страничке Джастаса "ВКонтакте" появилось следующее сообщение: "Друзья, просим прощения, что в этом месяце было мало видео. Этот месяц был очень тяжелым. Джастас попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща. На ферме появится после 11 июля".
Напомним, Джастас Уолкер переехал в Россию и поселился в Красноярском крае еще 22 года назад. Он готовил и продавал йогурты и сыры из козьего молока. На всю страну фермер прославился после сюжета, показанному по телевидению, в котором он рассказал о своем отношении к санкциям против России.
В Алтайском крае Джастас надеется вылечить свою астму и построить ферму. Он ведет свой видеоблог на YouTube.
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