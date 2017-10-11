Веселков Сергей Николаевич: "Я подарю тебе звезду…"

В прошлый раз мы подробно поговорили о любви к работе. На этот раз речь пойдет о человеческой любви. Конечно, ее можно, а иногда даже нужно идеализировать, но любовь есть только одной из форм сексуального поведения человека. Как бы мы не старались это преподнести и подать. В основе данного чувства лежат заложенные природой инстинкты. Конечно, сравнение может показаться немного грубым, но иногда игру на гитаре и песни под окном любимой женщины сравнивают с ревом лосей в брачный период. Во время состязаний между самцами, самки точно так же делают вид, что это их совершенно не касается. У людей такое поведение принято называть девичьей скромностью или гордостью.

Но самым главным вопросом для многих женщин считается "Кого полюбить? Кандидат должен обязательно быть сильным, смелым и успешным."

Если рассматривать поцелуй, как один из символов любви, то он имеет весьма прозаическое объяснение. Данный рудимент кормления из клюва в клюв показывает, что претендент готовый полностью обеспечивать свою спутницу и ее потомство. К таким элементам обещания можно отнести цветы, походы в кафе и рестораны, совместные поездки на отдых и прочее. Все это пройдет чуть позже, но мужчина обязательно должен показать избраннице, что он готов отдать ей часть своих благ и времени.

Возможно вы помните, когда то был очень популярный мультфильм "Я подарю тебе звезду"? В нем одинаковый сюжет проигрывался в разное время. Во времена первобытных людей и в далеком космическом будущем. Мужчина сочинял для избранницы песни, убивал мамонта одним движением руки и дарил ей звезду. Потом все это заканчивалось для женщины постоянным мытьем посуды в пещере и на космической кухне. Но изначально в их мозгу закреплялось то, что на всем свете нет пары лучше. На этом этапе свойственно значительно преувеличивать достоинства своего партнера, а на недостатки закрывать глаза, некоторые из них выдавать и вовсе за преимущества. Такое ощущение ослепления и принято называть любовью. Выбирать партнера используя здравый смысл в такой ситуации невозможно и человечество ничего не может изменить вот уже на протяжении многих столетий.

Молодые люди имеют собственные индикаторы любви, которые заключаются в стоянии на коленях, мольбах и ношении на руках. Подобное происходит до тех пор, пока молодожены не выйдут из ЗАГСа. Потом все эти приятные моменты меняются на свою противоположное. При этом такое светлое чувство, как любовь, способно развиваться и в большинстве случаев ведут человека по правильному пути.

Девушки также обладают достаточно неплохим индикатором для проверки чувств своего избранника. Если она провоцирует его на инстинктивном уровне на стычки со сверстниками, то таким образом девушка проверяет, сможет ли мужчина в будущем защитить ее.

Можно встретить еще одну форму своеобразной любви, чаще у молоденьких девушек – к кумирам. Это могут быть спортсмены, музыканты, певцы, актеры и так далее. Данная программа инстинктивного характера также осталась нам в наследство от предков. Самка всегда отдавала свое предпочтение тому самцу, который смог победить в поединках и перепеть других самцов.

Мы можем видеть достаточно часто, как за кумиром бегут огромные толпы поклонниц, во время его выхода из концертного зала. Ради него они готовые на многое, но при этом они не имеют осознанное стремление создать с ним пару. Подобное поведение считается всего лишь щелчком подсознания, которое шепчет, что человек поющий на сцене – избранный, самый лучший. Такие чувства могут возникать у многих женщин, а это еще больше усиливает интерес к определенной знаменитости. Почему же это происходит?

Вспомните ту ситуацию, когда вы знакомите своего молодого человека с лучшими подругами. Обратите внимание на то, как именно вы себя ведете. От волнения вы не можете усидеть на стуле и все время думаете о том, понравится он подружкам или нет. Даже если учесть тот факт, что отношения построить с ним хотите вы, а не они. Но для вас очень большую роль играет одобрение подруг. Сравнить его можно, например, с тестирование спортсмена на наличие запрещенных препаратов в крови.

Человек, которого женщина выбрала на роль своего супруга и с которым хочет построить счастливое будущее, должен быть всегда самым лучшим и нравиться совершенно всем окружающим. Именно этим можно объяснить чрезмерную тягу к знаменитостям, ведь в таком случае "товар точно одобрен и даже сертифицирован", с ним не страшно показаться на людях. В некоторых ситуациях может создаться впечатление, что мужчина выполняет роль необходимого аксессуара, который дополняет модный наряд женщины. Это достаточно примитивное рассуждение, но все же оно имеет право существовать.

Не стоит думать, что только женщины хотят одобрения от своих подруг. Мужчины также учитывают мнение товарищей, но в процедуру знакомства они укладывают немного иной смысл. Когда они приводят свою избранницу на "смотрины", то они хотят увидеть завистливые взгляды в ее сторону, ведь эта красавица и умница выбрала не их. Такой мужчина чувствует себя молодцом и лидером, которому предоставляется приз в виде красивенькой девушки.

Наверное каждый человек неоднократно слышал фразу – "Мужчина с Марса, женщина с Венеры". В действительности все так и есть. Мы абсолютно разные. Проявления любви у мужчин и женщин также значительно отличаются. Если для женщины очень большую роль играет эмоциональный фон для полноценного развития отношения, то мужчина может проявлять свою любовь без лишних слов.

Поэтому не стоит обижаться, когда девушка в очередной раз проявляет свои эмоции, а мужчина молча делает свое дело. Мы очень разные и это прекрасно...

© Веселков Сергей Николаевич