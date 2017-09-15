Веселую пятничную драку посреди дороги сняли на видео новосибирцы

15 сентября в Новосибирске на улице Немировича-Данченко прямо посреди проезжей части подрались двое мужчин, пишет АСТ-54.
В Новосибирске двое мужчин подрались на проезжей части. Новосибирск, 15 сентября 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54.
В Новосибирске двое мужчин подрались на проезжей части. Новосибирск, 15 сентября 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54.
В Новосибирске двое мужчин подрались на проезжей части. Новосибирск, 15 сентября 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54.
Бойцы были в разных весовых категориях: один по-американски огромный, другой — стройный и с хвостиком. Они пархали как бабочки и жалили как пчела. И все это происходило возле проезжавших мимо машин.
Это пятничное шоу вызвало положительные эмоции у зрителей.
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