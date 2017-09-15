Веселую пятничную драку посреди дороги сняли на видео новосибирцы

В Новосибирске двое мужчин подрались на проезжей части. Новосибирск, 15 сентября 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54. В Новосибирске двое мужчин подрались на проезжей части. Новосибирск, 15 сентября 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54. В Новосибирске двое мужчин подрались на проезжей части. Новосибирск, 15 сентября 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54.

Бойцы были в разных весовых категориях: один по-американски огромный, другой — стройный и с хвостиком. Они пархали как бабочки и жалили как пчела. И все это происходило возле проезжавших мимо машин.

Это пятничное шоу вызвало положительные эмоции у зрителей.