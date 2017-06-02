20 вещей, которые поймут только кошатники

Кошки правили миром ещё до нашей эры в Египте. За тысячелетия ничего не изменилось, кошки до сих пор почти в каждом доме, и в каждой квартире. С каждым днём эти пушистые чудики удивляют нас всё больше.
Сложно представить приготовление еды без четвероногого любимца. Фото: СС0.
А иногда и берут без спросу. Фото: СС0.
У котиков есть свои любимые вещи и игрушки. Фото: СС0.
Они заботятся о нас. Фото: СС0.
Они могут уснуть где удобно. Фото: СС0.
В вашем доме шерсть - это приправа. Фото: СС0.
Они сами устанавливают правила. Фото: СС0.
Они терпеливы. Фото: СС0.
Они следуют за вами повсюду. Фото: СС0.
Котики - это жидкость. Фото: СС0.
И они не любят фотографироваться. Фото: СС0.
Они очень любят есть и настойчиво требуют. Фото: СС0.
Они умеют заводить друзей. Фото: СС0.
Коты абсолютно невозмутимы. Фото: СС0.
Им абсолютно всё равно чем вы заняты. Фото: СС0.
И любят коробки. Фото: СС0.
Они любят подарочки. Фото: СС0.
Они чрезвычайно бессовестны. Фото: СС0.
И не подчиняются системе. Фото: СС0.
Они наводят порядок. Фото: СС0.
Но мы всё равно их очень любим! Фото: СС0.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.