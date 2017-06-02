20 вещей, которые поймут только кошатники

Кошки правили миром ещё до нашей эры в Египте. За тысячелетия ничего не изменилось, кошки до сих пор почти в каждом доме, и в каждой квартире. С каждым днём эти пушистые чудики удивляют нас всё больше.

Сложно представить приготовление еды без четвероногого любимца. Фото: СС0. А иногда и берут без спросу. Фото: СС0. У котиков есть свои любимые вещи и игрушки. Фото: СС0. Они заботятся о нас. Фото: СС0. Они могут уснуть где удобно. Фото: СС0. В вашем доме шерсть - это приправа. Фото: СС0. Они сами устанавливают правила. Фото: СС0. Они терпеливы. Фото: СС0. Они следуют за вами повсюду. Фото: СС0. Котики - это жидкость. Фото: СС0. И они не любят фотографироваться. Фото: СС0. Они очень любят есть и настойчиво требуют. Фото: СС0. Они умеют заводить друзей. Фото: СС0. Коты абсолютно невозмутимы. Фото: СС0. Им абсолютно всё равно чем вы заняты. Фото: СС0. И любят коробки. Фото: СС0. Они любят подарочки. Фото: СС0. Они чрезвычайно бессовестны. Фото: СС0. И не подчиняются системе. Фото: СС0. Они наводят порядок. Фото: СС0. Но мы всё равно их очень любим! Фото: СС0. Источник