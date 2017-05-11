Ветер и дождь: погода на Алтае не улучшится

Синоптики пока не могут порадовать жителей Алтайского края и Республики Алтай хорошим прогнозом. 11 мая ожидается дождь и порывистый ветер, хотя дневная температура воздуха при этом будет выше 20 °С.
Прогноз погоды на 11 мая
В Алтайском крае:
- переменная облачность, ночью в западных районах, днем на большей части территории дождь, гроза, днем в предгорьях возможен град;
- температура утром до +13 °С, местами в восточных и предгорных районах +3...+8 °С, днем +21…+26 °С;
- ветер южный с переходом днем на западный, с усилением до 18 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков;
- температура днем +20…+22 °С;
- ветер юго-восточный, днем 8-13 м/с.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, ночью без осадков, днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза;
- температура воздуха днем +22…+27 °С, местами +16…+21 °С;
- ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 17 м/с, в горах до 25 м/с.
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