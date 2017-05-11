Ветер и дождь: погода на Алтае не улучшится

Синоптики пока не могут порадовать жителей Алтайского края и Республики Алтай хорошим прогнозом. 11 мая ожидается дождь и порывистый ветер, хотя дневная температура воздуха при этом будет выше 20 °С.

Прогноз погоды на 11 мая В Алтайском крае: переменная облачность, ночью в западных районах, днем на большей части территории дождь, гроза, днем в предгорьях возможен град;

температура утром до +13 °С , местами в восточных и предгорных районах +3...+8 °С , днем +21…+26 °С ;

, местами в восточных и предгорных районах , днем ; ветер южный с переходом днем на западный, с усилением до 18 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. В Барнауле: переменная облачность, без осадков;

температура днем +20…+22 °С ;

; ветер юго-восточный, днем 8-13 м/с. В Республике Алтай: переменная облачность, ночью без осадков, днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза;

температура воздуха днем +22…+27 °С , местами +16…+21 °С ;

, местами ; ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 17 м/с, в горах до 25 м/с.