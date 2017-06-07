Ветеран "Алтай-Кокса" стал чемпионом России по гиревому спорту

Он получил титул чемпиона России в классическом двоеборье и бронзовую медаль в упражнении "толчок двух гирь по длинному циклу" в своей возрастной группе и весовой категории.

Двухдневное первенство проходило в Кирове. Виктор Гейст представлял Заринск в составе сборной Алтайского края из семи человек. Всего в первенстве участвовали команды более 30 регионов страны.

В копилке сборной Алтайского края четыре золотых и три серебряных медали. Баллы, набранные спортсменами, шли в зачет сборной. В итоге команда Алтайского края заняла третье место.

Гиревики "Алтай-Кокса" при финансовой поддержке предприятия неоднократно выступали на соревнованиях различного уровня и всегда показывали высокие спортивные результаты: становились победителями первенства России, чемпионата мира и Европы по гиревому спорту, Первой Всемирной олимпиады мастеров гиревого спорта.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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