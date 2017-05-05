Ветеран Павел Кондратов: "Кто, если не мы, расскажет детям настоящую историю войны?"

4 мая, в преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в рамках партийного проекта "Историческая память" в Барнауле состоялась встреча участников Предварительного голосования "Единой России" с членами Совета ветеранов Ленинского района.
Участники ПГ – представители молодежи, Сергей Войтюк и Евгения Гущина поздравили ветеранов с предстоящим праздником Победы.
В "Единой России" закончился прием документов для участия в ПГ. Многие "кандидаты в кандидаты" принимают активное участие в реализации проектов "Единой России".
В ходе встречи Сергей Войтюк отметит, что важно сохранять и доносить до молодёжи важнейшие периоды в истории родной страны. Почтительное отношение к своему прошлому – вот неотъемлемая составляющая такого понятия как патриотизм.
Евгения Гущина присоединилась к поздравлениям, отметив, что ветераны и сегодня остаются в строю и активно занимаются патриотическим воспитанием молодых барнаульцев.
Так, Павел Сергеевич Кондратов, несмотря на солидный возраст – 94 года, до сих пор охотно откликается на приглашения пообщаться со школьниками.
Павел Кондратов,
ветеран Великой Отечественной войны:
Прихожу на все встречи, куда приглашают. Кто, если не мы, участники Великой Отечественной, расскажет ребятам настоящую историю тех дней. В одной из школ Барнаула недавно семиклассник меня спросил, правда ли, что только благодаря американской армии Германия не смогла победить Россию. Я спросил у него, кто ему такое сказал. Он ответил – дед. Это неправда, - ответил я, - в той войне один победитель, и это – Россия.
Напомним, что 28 мая жители Барнаула, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии "Единая Россия", которые будут выдвинуты на выборы в Барнаульскую Городскую Думу 10 сентября.
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