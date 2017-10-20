Ветераны "Алтай-Кокса" принимают участие в праздничных мероприятиях

Своим пенсионерам завод перечислил к празднику единовременную материальную помощь. А также выделил совету ветеранов средства на посещение 60 пенсионеров на дому и в стационаре горбольницы. Активисты ветеранской организации подготовили для них музыкальную программу и подарки.

Пенсионеры "Алтай-Кокса" приняли участие в городских мероприятиях, посвященных месячнику пожилого человека. Они заняли призовые места в спортивных состязаниях. Геннадий Подымахин победил в шахматном турнире, Владимир Шабалин и Геннадий Киселев завоевали "серебро" и "бронзу" в пулевой стрельбе.

Для заводских пенсионеров, живущих в отдаленных селах, в октябре организуют доставку и медицинское обследование в медсанчасти "Алтай-Кокса". Ветераны вне очереди смогут сдать анализы, пройти ЭКГ, флюорографию и посетить терапевта.

В течение месяца в совете ветеранов "Алтай-Кокса" работают персональные выставки творческих работ пенсионеров. В день праздничного концерта состоится конкурс "Осенняя корзинка".

Справка

В 2017 году на социальную поддержку своих пенсионеров "Алтай-Кокс" планирует направить более 17 млн рублей. Ветераны получают от завода ежемесячную доплату к основной пенсии в зависимости от стажа работы. Предприятие помогает им в оплате коммунальных услуг, медицинском обслуживании и профилактическом лечении, а также финансирует культурно-массовую работу. Сегодня ветеранская организация "Алтай-Кокса" насчитывает более 2300 человек.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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