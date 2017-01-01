Ветераны "Алтай-Кокса" стали победителями городских соревнований

Соревнованиях, организованные городским советом ветеранов, проходили в форме эстафеты на дистанции 25 м. В них приняли участие тринадцать команд. Пловцы встречались в спортивном комплексе "Олимп".

Совет ветеранов "Алтай-Кокса" представляли Сергей Смуткин, Виктор Гейст, Галина Быкова и Мария Михлик. За победу им вручены медали, почетные грамоты и сладкие призы.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса" altai.nlmk.com/ru