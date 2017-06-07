Ветераны Севастополя получили по полквартиры: одному - санузел, другому - кухня

Десять ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы получили пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой пополам.
Как выяснилось после заселения, подаренные квартиры были двух видов: из половины комнаты и кухни либо из половины комнаты, прихожей и санузла, передает "Говорит Москва".
Туалет в одной из квартир был достроен, а провести газ оказалось невозможным, сообщают "Примечания". Также в половине жилья отсутствует отопление.
Ключи от квартир ветеранам вручил глава Севастополя Дмитрий Овсянников. "Вручение квартир — это лишь малая часть благодарности за ваш подвиг, который подарил всем нам будущее. Правительство Севастополя выполняет указ Президента России по улучшению жилищных условий ветеранов: каждый обратившийся защитник в обязательном порядке получит новое жилье", — цитирует поздравительную речь Овсянникова официальный сайт правительства Севастополя.
Комментариев власти по этому вопросу пока нет. Как рассказывают родственники ветеранов, участникам ВОВ предлагают подождать год и тогда, "может быть, что-то поменяют", передает радиостанция "Говорит Москва". Близкие ветеранов считают, что выделение квартир было условием введения дома в эксплуатацию. После поселения защитников отечества застройщик получил необходимые разрешения, передают "Примечания". Семьи участников ВОВ планируют обратиться с жалобой в прокуратуру и написать президенту России Владимиру Путину, пишет znak.com.
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