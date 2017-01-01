Вход женщинам воспрещен: как развивается бизнес "мужской красоты" в Барнауле

Особое пространство

Современные брадобрейни в страну пришли из заграницы около пяти лет назад. Однако в некотором смысле они возродили традиции цирюлен царской России, куда мужчины приходили не только подстричься, но и обсудить последние новости.

В отличие от универсальных парикмахерских барбершопы кроме стрижек предлагают клиентам отдохнуть в комфортной обстановке, выпить кофе или крепкие напитки, посмотреть телевизор, послушать музыку. Все это для того, чтобы мужчина почувствовал себя в своей тарелке.

Новая культура сначала появилась в Москве, а после разошлась по регионам. Местных предпринимателей в этот бизнес привело желание заниматься небанальным делом. А так как ниша была в городе неразвита — решили попробовать. Кроме того, по их словам, спрос на мужские брадобрейни был у барнаульцев уже тогда.

Ксения Попович,

директор барнаульского барбершопа ОldBoy:

То, что предлагают в салонах, стоит на общем потоке, акцент в основном на работе с женщинами. Во всем мире барбершопы пользуются спросом, потому что мужчины ценят закрытое пространство и индивидуальность. Поэтому отдельное мужское заведение должно быть в любом городе.

В крупных городах этот рынок стремительно расширился. Так, на конец 2016 года только в Новосибирске насчитывалось 25 мужских парикмахерских. До нашего региона новая мода дошла немного позднее, поэтому сегодня в Барнауле работают только четыре барбершопа, к открытию готовится еще один.

Первой в 2014 году на рынок зашла "Фирма Барбершоп". Компания позиционировала себя как место, "где подстригут как надо, нальют выпить и крепко пожмут руку". Кроме того, здесь предлагают сделать татуировку.

Вслед за ней открылись Chop-Chop и "Лось и ножницы". Последний создавался как барбершоп-кофейня в стиле английского паба. Руководство изначально отошло от концепции первых двух парикмахерских для мужчин — они создали заведение "более зрелого формата", включив, помимо стрижки и оформления бороды, услуги мужского маникюра и педикюра.

Самый молодой барнаульский барбершоп — OldBoy — работает около трех месяцев. Однако в скором времени на рынке появится еще одно подобное заведение — Big Bro.

Далеко не все городские барбершоперы рискнули начать бизнес с нуля. Так, компании Chop-Chop, OldBoy открылись по франшизе. Под известной маркой на рынок зайдет также Big Bro.

Ксения Попович,

директор барнаульского барбершопа ОldBoy:

Открываться было страшно, ведь стоимость услуги в барбершопе выше, чем в универсальной парикмахерской. Поэтому было непонятно, как это воспримется барнаульцами.

В среднем покупка франшизы обходится в несколько сотен тысяч рублей. В зависимости от количества населения города сумма может варьироваться (у города-миллионника цена будет выше). По сути, за эти деньги предприниматели покупают только бренд. Все остальное приходится делать самостоятельно за отдельную плату.

Владельцы заведения "Лось и ножницы" в таком подходе плюсов не увидели.

Андрей Новиков,

совладелец мужской парикмахерской "Лось и ножницы":

Нам хотелось, чтобы кто-то взял и научил парикмахеров классно стричь, чтобы мы были спокойны за результат. Так вот, ни у одной из франшиз этого не было. Получается, что ты покупаешь лишь название и дизайн-проект заведения.

Мужская стрижка в барбершопе стоит в районе 1–1,2 тыс. рублей, а оформление бороды — 400–1000 рублей.

Встречают по брутальности

Главная сложность, с которой столкнулись предприниматели, — выбор места будущего заведения и создание комфортного интерьера.

Все четыре барнаульских барбершопа находятся в центральной части города. Попасть сюда стремились все предприниматели — они не собирались позиционировать свои заведения как парикмахерские у дома.

Ксения Попович,

директор барнаульского барбершопа ОldBoy:

Мы долго метались между спальным районом (улицы Балтийская, Лазурная или Шумакова) и центром. Первый вариант подразумевает высокую проходимость, но тогда мы теряли в статусе заведения. Второй — деловой центр. Он оказался нам ближе, потому что мы рассчитывали на клиентов из бизнес-сферы.

Интерьер мужской цирюльни должен быть стильным. В отличие от универсальных парикмахерских в барбершопе невозможно просто покрасить стены и поставить кресла. Здесь стиль должен быть выдержанным. Цветовая гамма в основном представлена темными тонами, мебель — классическая, преимущественно кожаная или из натурального дерева, дополненная антикварными аксессуарами. Зачастую работает телевизор. В OldBoy, например, для посетителей стоит электрогитара. Мужчинам предлагают выпить кофе или "что покрепче", почитать газеты или провести неформальную встречу.

Бизнесмены не раскрывают сумм, которые потратили на создание мужских парикмахерских. Оборудование стоит несколько сотен тысяч рублей.

Ксения Попович,

директор барнаульского барбершопа ОldBoy:

Кресла для стрижки бороды в разы дороже, чем для женской парикмахерской. В этом бизнесе довольно сложно сэкономить на оборудовании.

Стоимость кресел, предназначенных для стрижки бороды, варьируется от 40 до 150 тыс. рублей. Обычно в парикмахерские берут три-четыре кресла, и их привозят по заказу, это тоже дополнительные затраты. Плюс "мелочи": профессиональные машинки для стрижки, ножницы и бритвы, косметические средства — это еще около сотни тысяч.

Как отметил Андрей Новиков, выбор оборудования и интерьера во многом зависит от того, насколько комфортным предприниматель рассчитывает сделать помещение. Невнимание к мелочам и небрежность чувствуются сразу.

Дело мастера не боится

Серьезной конкуренции в этом сегменте бизнеса предприниматели пока не отмечают.

Андрей Новиков,

совладелец мужской парикмахерской "Лось и ножницы":

Я не думаю, что у нас есть некое ограничение рынка. Мне, наоборот, кажется, что рынок широкий, и место для новых игроков еще есть. Более того, парикмахерская — бизнес, который скован географически. Люди редко специально готовы пересечь город, чтобы хорошо подстричься, если нет альтернативы в своем районе.

Как отметил бизнесмен, конкуренция на этом рынке идет не между салонами, а между мастерами. Именно от них во многом зависит, пойдет клиент или нет.

Андрей Новиков,

совладелец мужской парикмахерской "Лось и ножницы":

Профес­сионал в своем деле в короткий срок нарабатывает собственную клиентскую базу, независимо от того, в каком салоне трудится. Я вижу конкуренцию в развитии качества услуги, нежели самого бренда.

В мужских парикмахерских барберами преимущественно работают мужчины, хотя ограничений в подборе персонала нет. К примеру, сегодня в OldBoy работает единственная в городе леди-барбер. Хотя в крупных городах женщины работают в барбершопах давно.

Барбершоп (англ. barbershop) — мужская парикмахерская. Название происходит от слова "барба" — борода, стиль парикмахерских, возникших юге США в 30-е годы XX столетия.

И депутаты, и студенты

Никаких возрастных или социальных ограничений для посещения барбершопов нет. Хотя изначально предприниматели ориентировались на людей с достатком в возрасте от 23 лет и старше с определенным рабочим графиком. Это бизнесмены, юристы, адвокаты — те, кому важно сохранять опрятный внешний вид.

Однако, по словам предпринимателей, реальная клиентская база отличается от той, на которую они рассчитывали. Далеко не все клиенты имеют высокооплачиваемую работу. Это либо те, кто уже был знаком с культурой мужского ухода, либо те, кто пришел сменить стиль. Как отметил Андрей Новиков, иногда причиной, по которой клиенты приходят в барбершоп, становится плохое обслуживание в обычной парикмахерской. Тогда они выбирают услугу на уровень выше по качеству, чтобы "уж наверняка".

"В барбершопе можно встретить за соседними креслами как депутатов, так и студентов барнаульских университетов или иностранцев. И этих людей объединяет то, что они ценят стиль, качество стрижек", — говорит мастер Chop-Chop Дмитрий Попов.

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Андрей Новиков,

совладелец барбершопа "Лось и ножницы":

Количество таких заведений будет расти, появятся барбершопы-дискаунтеры, которые попытаются выйти на рынок за счет низкой цены за услуги. В любом случае новые игроки здесь будут появляться — это выгодный бизнес. Несколько лет назад в городе не было ни одной кальянной, а потом их за короткое время стало около двадцати. Думаю, здесь произойдет то же самое, хотя открыть парикмахерскую несколько сложнее, чем кальянную.

Отзывы клиентов

Дмитрий Сафонкин,

дизайнер-иллюстратор:

Барбершоп для мужчины — как SPA для женщины. Здесь своя обстановка, которая помогает отдалиться от суеты. Цены высокие, но иногда хочется себя побаловать.

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

Сначала я не был уверен, приживется ли у нас культура мужских парикмахерских. Ведь стоимость стрижки здесь гораздо выше. Но плюсы перевесили. В барбершопах красивый интерьер, приятная музыка, позитивные мастера — клиентоориентированный подход, как сейчас принято называть. Я поддерживаю эту культуру, считаю, что должен быть выбор и конкуренция, и рад, что такие продвинутые вещи в Барнауле появляются. Когда я прихожу в барбершоп, встречаю одних и тех же людей, они ходят к одним и тем же мастерам. Там и депутаты, и известные бизнесмены — то есть некоторая тусовка сформировалась. Если в Москве культура барбершопов больше ориентирована на молодежь, то у нас в Барнауле, вероятно, в силу доходов жителей региона, пока это услуга если не лакшери-сегмента, то мидл-класса. Не думаю, что Барнаул переплюнет города-миллионники, но в любом случае эта культура будет развиваться дальше.

Борис Родионов,

совладелец Kennedy's coffee:

Бывал в паре барбершопов, но подстригал исключительно бороду. В целом явление интересное и, думаю, в определенной мере востребованное. Хотя в данный момент в центре их, по моему мнению, уже перебор. Ценовая политика у них рассчитана на довольно обеспеченного потребителя, а стилистика стрижек — на молодежь. Соответственно, целевая аудитория достаточно узкая. Мое личное ощущение — неоправданно долго стригут. Видимо, это связано с тем, что ты немало за это платишь, и они пытаются таким образом уделить тебе больше внимания, а в итоге на простое подравнивание уходит 40–60 минут. Вот этот момент меня лично не порадовал.

Цифра

По данным ресурса "2ГИС", в Барнауле работают более 700 универсальных парикмахерских и салонов. Барбершопы на этом рынке занимают менее 1%.