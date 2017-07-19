Выбери свое направление: "Авиафлот" предлагает скидки на авиабилеты до 30%

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Барнаул — Крым – туда и обратно – от 16 000 руб .

– туда и обратно – от . Барнаул — Москва – туда и обратно – от 18 000 руб .

– туда и обратно – от . Барнаул — Сочи – туда и обратно – от 16 000 руб .

– туда и обратно – от . Барнаул — Санкт-Петербург – туда и обратно – от 17 000 руб.

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

*Указана стоимость тарифа туда и обратно для пассажиров компании ОАО АК "Уральские авиалинии". Количество билетов ограничено.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66



