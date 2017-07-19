Выбери свое направление: "Авиафлот" предлагает скидки на авиабилеты до 30%

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Сегодня, 10:26.
Потребитель

Внимание: долгожданная распродажа авиабилетов на самые популярные авиамаршруты от компании "Авиафлот".

В самолете.
В самолете. Фото: открытые источники (CC0).

"Лето без границ" – скидка до 30% на любимые солнечные направления! Только с 17 по 31 июля 2017 года приобретайте билеты в туристической компании "Авиафлот" по выгодным ценам на вылеты с 1 сентября по 31 октября.

Выберите свое направление*:

  • Барнаул — Крым – туда и обратно – от 16 000 руб.
  • Барнаул — Москва – туда и обратно – от 18 000 руб.
  • Барнаул — Сочи – туда и обратно – от 16 000 руб.
  • Барнаул — Санкт-Петербург – туда и обратно – от 17 000 руб.

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

*Указана стоимость тарифа туда и обратно для пассажиров компании ОАО АК "Уральские авиалинии". Количество билетов ограничено.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66


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