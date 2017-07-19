Выбери свое направление: "Авиафлот" предлагает скидки на авиабилеты до 30%

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- Барнаул — Крым – туда и обратно – от 16 000 руб.
- Барнаул — Москва – туда и обратно – от 18 000 руб.
- Барнаул — Сочи – туда и обратно – от 16 000 руб.
- Барнаул — Санкт-Петербург – туда и обратно – от 17 000 руб.
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
*Указана стоимость тарифа туда и обратно для пассажиров компании ОАО АК "Уральские авиалинии". Количество билетов ограничено.
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66