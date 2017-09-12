Выборы главы "самого алтайского села" выиграл 35-летний коммунист

На выборах главы Алтайского сельсовета (Алтайский район Алтайского края) большинство голосов избирателей получил член КПРФ Владимир Денисов.
У Владимира Денисова было три конкурента: действующий глава сельсовета Николай Кошеляев, замглавы сельсовета Виктор Тырышкин и выдвинутая "Единой Россией" глава Макарьевского сельсовета Наталья Шастина.
По данным ГАС "Выборы", за Денисова проголосовали 1998 избирателей, или 51,26% от числа проголосовавших. Остальные кандидаты получили 17,6% (Кошеляев), 18,6% (Тырышкин) и 10,7% (Шастина) голосов. Таким образом у него почти в пять раз больше голосов, чем у кандидата от "ЕР".
Владимир Денисов на эти выборы шел как самовыдвиженец. Он родился в марте 1982 года и, согласно сведениям ГАС "Выборы", является пенсионером. Сайт КПРФ рассказывает, что Денисов — коммунист, ветеран боевых действий. Сам он пояснял на сайте компартии, что воевал в Чечне и от переохлаждения в чеченских горах потерял почки.
В 2016 году КПРФ выдвигала его кандидатом в депутаты АКЗС, но избраться ему не удалось. Год назад он писал о причинах, побудивших его баллотироваться в краевые депутаты (опубликовано на сайте КПРФ ). Он сказал, что верит президенту Владимиру Путину, но не верит равнодушным и самодовольным чиновникам, и пообещал бороться за социальную справедливость и права избирателей.
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