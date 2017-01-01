В Красную книгу Алтайского края попали 16 новых видов животных

В переизданную Красную книгу внесли 164 вида животных и 202 вида растений и грибов. Учёные посчитали, что за 10 лет исчезающих представителей фауны стало больше на 16 видов, флоры — меньше на 25.
В краснокнижный список попал сибирский осетр, стерлядь, таймень, медицинская пиявка, пчела-плотник, степной шмель, черный аист, большая белая цапля, степной орёл, беркут, ушастый ёж, таежный сверчок, филин и кабарга.
Среди основных причин, по которым список постоянно растет — браконьерство, сельскохозяйственная деятельность человека, загрязнение водоемов, варварская вырубка леса и нашествие растений-агрессоров, сообщают учёные Алтайского госуниверситета.
Переизданная версия "Красной книги" вышла пока только в электронном виде в двух томах: растения и грибы, животные.
Выпуск печатного варианта планируется до конца 2017 года, пишет минприроды Алтайского края.
В составлении "Красной книги" принимали участие сотрудники и аспиранты Алтайского госуниверситета, а также их коллеги из Новосибирска, Омска, Москвы. Впервые в пополнении сведений активное участие приняли учителя биологии и географии, школьники и представители экологических организаций.
Книга содержит описания видов, сведения об их численности, экологии, угрозах, мерах, необходимых для их сохранения. Приводятся карты распространения и фотографии.
Предыдущая печатная версия региональной "Красной книги" была издана 10 лет назад.
Екатерина Чурбакова
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