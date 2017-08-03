Появилось видео перестрелки между членами "банды ГТА" и полицейскими

РЕН ТВ опубликовал видеозапись перестрелки между полицейскими и членами "банды ГТА" в Мособлсуде. Напомним, после нападения пятерых подсудимых на конвоиров трое из них были убиты. Кадры содержат сцены насилия.
На беззвучной записи видно четырех человек, которые некоторое время стоят у открытой двери в зале суда, но затем бросаются врассыпную. Двое из них в форме сотрудников полиции. В зал пытаются пройти члены "банды ГТА", по которым полицейские открывают огонь из-за укрытия.
Напомним, 1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали в лифте Мособлсуда на конвоиров, в том числе женщину. Вопреки правилам их сопровождали двое полицейских вместо десяти. Наручники на подсудимых были надеты спереди, что также грубо нарушает инструкции.
Фигуранты дела "банды ГТА" остановили лифт между вторым и третьим этажами, раскачав его. Подсудимые завладели оружием и ключами от наручников, сообщает РБК. Когда лифт открылся, и бандиты, взяв конвоиров в заложники, попытались пройти в судебный зал, но их остановили полицейские. Предотвратить побег подсудимых и освободить конвоиров помогли бойцы Росгвардии, которые случайно оказались рядом. Отряд сопровождал обвиняемых по другому делу и просто не успел покинуть зал суда. Правоохранители, вместе с которыми находился адвокат, успели занять нужные позиции для обороны и своевременной атаки. Юрист вооружился стулом, пока правоохранители заняли место для стрельбы на поражение.
Трое фигурантов дела были убиты в ходе перестрелки, еще двое были ранены. В плечо был ранен один из силовиков, конвоиры получили травмы.
По факту произошедшего руководство ГУ МВД по Московской области назначило служебную проверку. СКР в связи с инцидентом завел уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хищение оружия" и "покушение на побег из-под стражи".
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