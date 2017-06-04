Видео. Алексей Воробььв обвинил Ольгу Бузову в плагиате

Певец высмеял новый дуэт за плагиат, так как его трек "Будет жарко" сильно напоминает американских исполнителей Fifth Harmony и Kid Ink.

Певец сравнил композицию Worth It, в исполнении Fifth Harmony и Kid Ink и свежую песню Ольги Бузовой "Будет жарко", которую она спела дуэтом с Настей Кудри. Артист нашел сходство между двумя композициями.

Своими мыслями на этот счет Алексей поделился в разделе Инстаграма "сторис".

"Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество! У вас припев украли один в один ваще!", — пошутил Алексей.

Фанаты Воробьева сразу же оценили шутку. Не секрет, что трек Worth It вышел два года назад, а Кудри с Бузовой записали совместную композицию лишь этой весной, так что западные артисты никак не могли украсть мотив песни российских "звезд".

Как Ольга и Настя отреагировали на шутку их коллеги неизвестно. Тем не менее их хит продолжает набирать популярность – клип "Будет жарко" собрал уже более трех миллионов просмотров на YouTube, пишет informing.ru.