Видео. Алексей Воробььв обвинил Ольгу Бузову в плагиате

Алексей Воробьев в шутку посоветовал Насте Кудри и Ольге Бузовой обратиться в комитет по защите авторских прав.
Певец высмеял новый дуэт за плагиат, так как его трек "Будет жарко" сильно напоминает американских исполнителей Fifth Harmony и Kid Ink.
Певец сравнил композицию Worth It, в исполнении Fifth Harmony и Kid Ink и свежую песню Ольги Бузовой "Будет жарко", которую она спела дуэтом с Настей Кудри. Артист нашел сходство между двумя композициями.
Своими мыслями на этот счет Алексей поделился в разделе Инстаграма "сторис".
"Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество! У вас припев украли один в один ваще!", — пошутил Алексей.
Фанаты Воробьева сразу же оценили шутку. Не секрет, что трек Worth It вышел два года назад, а Кудри с Бузовой записали совместную композицию лишь этой весной, так что западные артисты никак не могли украсть мотив песни российских "звезд".
Как Ольга и Настя отреагировали на шутку их коллеги неизвестно. Тем не менее их хит продолжает набирать популярность – клип "Будет жарко" собрал уже более трех миллионов просмотров на YouTube, пишет informing.ru.
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