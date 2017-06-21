Видео. Бегемот убил носорога в схватке за водопой

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Сегодня, 21:45.
Жизнь

В южноафриканском заповеднике в плато Малое Кару у двух бегемотов произошел конфликт с носорогом, стоявшим у водоема во время засухи.

Бегемот.
Бегемот. Фото: открытые источники (CC0).

В тот день стояла сухая погода и бегемоты старались защитить источник воды от конкурента. Один из них в итоге утопил носорога.

Бегемоты становятся крайне агрессивными во время засухи. Видимо, когда он толкнул носорога в воду, адреналин захлестнул его. Это крайне редкое зрелище.

Бегемоты считаются одними из самых опасных животных Африки. В год они убивают около 500 человек. На взрослых носорогов обычно не нападает ни один вид животных, кроме людей.

Схватку снял на видео рейнджер Стэнли Робертсон, пишет "Росбалт".

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