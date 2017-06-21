Видео. Бегемот убил носорога в схватке за водопой

В тот день стояла сухая погода и бегемоты старались защитить источник воды от конкурента. Один из них в итоге утопил носорога.

Бегемоты становятся крайне агрессивными во время засухи. Видимо, когда он толкнул носорога в воду, адреналин захлестнул его. Это крайне редкое зрелище.

Бегемоты считаются одними из самых опасных животных Африки. В год они убивают около 500 человек. На взрослых носорогов обычно не нападает ни один вид животных, кроме людей.

Схватку снял на видео рейнджер Стэнли Робертсон, пишет "Росбалт".