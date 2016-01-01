Видео. Бывший полицейский протаранил казанский аэропорт и разъезжал по терминалу

21 декабря в 21.36 водитель за рулем "ВАЗ-2115" на скорости заехал на территорию казанского аэропорта.
"Автогонщик" на авто влетел в шлагбаум, заехал на парковку, после чего, не сбавляя скорости, врезался в забор. Затем въехал в терминал 1А аэропорта.
Он проехал его почти полностью и выехал с другой стороны на привокзальную площадь, где врезался в остановку.
Сотрудники полиции задержали мужчину. После скоростной езды никто не пострадал, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Впоследствии выяснилось, что лихачом оказался 40-летний Руслан Нуртдинов, бывший сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. Сейчас он занимает должность гендиректора и совладельца частного детективного предприятия "Сова" в Набережных Челнах.
Сумма ущерба зданию аэропорта составляет порядка 10 млн рублей.
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