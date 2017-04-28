Видео. "Бурановские бабушки" перепели заставку из Mortal Kombat

Однако бабушки признались, что лучше бы спели про русских богатырей — Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича. По мнению коллектива, "наш Морозко намного круче Сабзиро, а Рейден не сравнится со славянским богом-громовержцем Перуном".

"Бурановские бабушки" получили широкую известность после того, как выступили в финале "Евровидения-2012" в Баку (Азербайджан). Они исполнили песню Party For Everybody и заняли на конкурсе второе место.

Репертуар коллектива состоит из народных и собственных песен, а также произведений Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, The Beatles, Eagles и других исполнителей, перепетых на удмуртском и русском языках, пишет "Росбалт".