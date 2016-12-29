Видео. Бузова в откровенной юбке спела в новогодней программе

Ольга Бузова выложила в Instagram два ролика с ее участием в новогодних программах. На одном из видео она поет в новогодней передаче "Дома-2". Телеведущая одета в прозрачную юбку и коротенький топ.
Вопросы...без ответов 🤔 Сегодня в 23.00 пою для вас на Доме 2 #подзвукипоцелуев 💋💋💋 мы старались для вас ☺️ Спасибо большое @denchiktnt за крутое видео и тёплые слова 🙏🏻 #Repost @denchiktnt ・・・ 30 декабря в 23:00 будет Новый год на Доме 2!!! Где @buzova86 исполнит свой хит ''Под звуки поцелуев '' Ты молодец Оля ты очень талантливая девочка а ещё ты очень целеустремлённая и ты добьёшься всего чего пожелаешь!!! Ты поешь и живёшь сердцем и душой ,а это главное !!! Успехов тебе дорогая !!! С наступающим тебя!!!😘#бузова#звезда#дом2 #новыйгод #подзвукипоцелуев #всеммираилюбви#скоропремьерановойпеснибудет#двенеделипервоеместовайтюнс
В другом ролике Ольга Бузова поет новогоднюю песенку вместе с соведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной. Здесь Ольга одета снегурочкой, а Ксения — Дедом Морозом
Тем временем в Москве прошел бракоразводный процесс между Бузовой и ее мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. На это мероприятие теледива пришла в кожаном мини и на высоких каблуках. Теперь уже бывшие супруги не стали разговаривать с журналистами, пишет сайт Рен-ТВ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.