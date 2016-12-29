Видео. Бузова в откровенной юбке спела в новогодней программе

В другом ролике Ольга Бузова поет новогоднюю песенку вместе с соведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной. Здесь Ольга одета снегурочкой, а Ксения — Дедом Морозом

А и правда почему костюмы распределены именно так🤔 @denchiktnt умеешь подловить зараза😂😂😂 завтра в 23:00 на тнт будет жарко👏🏻👏🏻👏🏻 Новогодний концерт специально для вас 🎄❤️ #ялюблюсвоюработу#ольгабузова#ведущая#бородина#тнт#дом2 Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 29 2016 в 10:52 PST

Тем временем в Москве прошел бракоразводный процесс между Бузовой и ее мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. На это мероприятие теледива пришла в кожаном мини и на высоких каблуках. Теперь уже бывшие супруги не стали разговаривать с журналистами, пишет сайт Рен-ТВ.