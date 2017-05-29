Видео. Дело Оксаны Ткаченко осветили на Первом канале

Дело Оксаны Ткаченко, которую осудили за покушение на убийство бывшего мужа и ложный донос, осветили в эфире Первого канала в программе "Человек и закон". Ведущий программы Алексей Пиманов представил историю как нашумевшую, с массой неожиданных нюансов.
"Признаюсь честно, я никогда специально не отслеживал судебную статистику по делам о так называемой "самообороне": сколько обвинительных приговоров, сколько оправдательных. Хотя нетрудно догадаться в какую сторону крен. При этом всякий раз, когда начинаешь досконально разбираться в той или иной нашумевшей истории, выплывает масса самых неожиданных нюансов, а маятник, не успев качнуться в одну сторону, тут же рвется в другую. В доказательство громкая история из Барнаула. Реальная жизнь, как она есть", — сказал Алексей Пиманов.
"Ее увели из зала суда, несмотря на просьбы бывшего мужа не наказывать строго, хотя бы ради детей. И о чем только раньше все думали? Вот такая Санта-Барбара по-барнаульски!", — подвел итог ведущий.
28 мая в Барнауле в прошел митинг в защиту Оксаны Ткаченко.
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