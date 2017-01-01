Видео. Дерзкий лось погнался за сноубордистом

Американец Скотт Аткинс решил снять своего друга на видео, когда тот начал спуск спиной вперед с одного из склонов горного курорта Джексон-Хоул (штат Вайоминг, США).
Внезапно за сноубордистом побежал лось, который попытался догнать спортсмена.
Не прерывая съемку на камеру, друзья решили посмотреть, чем закончится это необычное соревнование. В конце концов, лось отстал, а молодым людям удалось оторваться от сохатого, пишет informing.ru.
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