Видео. Дикий павлин-дебошир разнес магазин с алкоголем

6
Сегодня, 21:42.
Жизнь

Дикий павлин учинил разгром в винном магазине в калифорнийском городе Аркадия.

Павлин в Барнауле.
Павлин в Барнауле. Фото из архива редакции.

Общий ущерб от действий птицы-дебошира составил 500 долларов.

"Я не знал, что они могут летать так высоко, но он пролетел над кассой и уселся на холодильник с мороженым. Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно. Я был несколько напуган и не знал, что делать", — рассказал владелец магазина.

В конечном итоге мужчине пришлось вызвать службу контроля за животными. Прибывшему специалисту удалось поймать птицу и вынести ее из магазина на свободу, пишет ura.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров