Видео. Дикий павлин-дебошир разнес магазин с алкоголем

Общий ущерб от действий птицы-дебошира составил 500 долларов.

"Я не знал, что они могут летать так высоко, но он пролетел над кассой и уселся на холодильник с мороженым. Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно. Я был несколько напуган и не знал, что делать", — рассказал владелец магазина.

В конечном итоге мужчине пришлось вызвать службу контроля за животными. Прибывшему специалисту удалось поймать птицу и вынести ее из магазина на свободу, пишет ura.ru.