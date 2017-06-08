Видео. Дикий павлин-дебошир разнес магазин с алкоголем

Дикий павлин учинил разгром в винном магазине в калифорнийском городе Аркадия.
Общий ущерб от действий птицы-дебошира составил 500 долларов.
"Я не знал, что они могут летать так высоко, но он пролетел над кассой и уселся на холодильник с мороженым. Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно. Я был несколько напуган и не знал, что делать", — рассказал владелец магазина.
В конечном итоге мужчине пришлось вызвать службу контроля за животными. Прибывшему специалисту удалось поймать птицу и вынести ее из магазина на свободу, пишет ura.ru.
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