Видео. Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в аварию на съемках в Швейцарии

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после автомобильной аварии, в которую он попал во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 20 Minuten.
Автомобиль загорелся сразу после того, как Хаммонд выбрался из него. Авария произошла во время съемок второго сезона The Grand Tour. Хаммонд находился за рулем спортивного электромобиля Rimac Concept One. Что стало причиной аварии, не сообщается.
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