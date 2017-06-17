Видео. Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Происшествие случилось примерно в 2.30 утра по местному времени примерно в 56 морских милях (103 км) к юго-западу от Йокосуки. По предварительным данным, пропали без вести семь военных моряков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану.

Принято решение об эвакуации двух раненых, включая командира судна. По уточненным данным, корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией.

В настоящее время судно своим ходом следует в Йокосуку. Ему на помощь направлены корабль USS Dewey и два буксира ВМС.