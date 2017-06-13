Видео. Евгению Малкину разбили нос на праздновании победы в Кубке Стэнли

"Когда все начали прыгать друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, — рассказал хоккеист.

"Я не видел, кто это был, но кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все ерунда", — добавил Малкин.

В середине февраля Евгений Малкин отдал 500-ю результативную передачу в заокеанской карьере. Это случилось в матче между "Питтсбург Пингвинз" и "Коламбус Блю Джекетс", пишет polit.ru.