Видео. Фильм о том, как на Алтае помогали незрячим детям, получил приз в Нью-Йорке

"Это делается для того, чтобы ребята услышали этот мир" - говорит в одной из сцен фильма Юрий Варламов, руководитель отдела по связям с общественностью Алтайского отделения компании "МегаФон". Именно он в 2015 году придумал проект "Услышать - просто".

Юрий Варламов,

руководитель отдела по связям с общественностью Алтайского отделения компании "МегаФон":

Мы и раньше помогали детям, в том числе с нарушением зрения. Например, устраивали им показы фильмов с тифлокомментариями (когда голос за кадром между диалогами комментирует, что происходит на экране — прим. ред.). И я увидел, что обычный, видящий ребенок даже не знает, как подойти к слепому сверстнику, о чем с ним говорить. И задумался: а как можно разрушить барьеры между ними?

Так появился проект "Услышать – просто", который поддержали школьники-волонтеры. Они стали посещать с ними коррекционные школы, где обучаются ребята с нарушениями зрения. "Попали в другой мир" – примерно так отзывались школьники об этих встречах. Как живут их незрячие сверстники, большинство прежде не задумывалось. Но оказалось, у детей очень много общих тем – они одинаково любят спорт, танцуют и увлекаются компьютерами.

Через пару месяцев после запуска проекта в Барнауле к нему подключились омичи. Волонтеры связывались друг с другом по телемосту, перенимали опыт, делились успехами, записывали и выкладывали в группе "ВКонтакте" видео-послания своим незрячим друзьям. Эстафету видеообращений поддержали и дети из коррекционных школ. Всего в проекте поучаствовало более 500 школьников.

Важной частью проекта "Услышать — просто" стала запись аудиокниги. Для слабовидящих или вовсе незрячих детей это один из основных способов познания мира. Однако произведения местных авторов в формате аудиокниг просто не найти, и этот литературный пласт проходит мимо слепых ребят. Организаторы проекта и волонтеры решили исправить эту ситуацию.

Для откликнувшихся на призыв компании школьников-волонтеров организовали мастер-классы. Позже лучших чтецов выбирало компетентное жюри – журналисты и специалисты по технике речи. На студии радио "Серебряныйдождь в Барнауле" они записали для своих новых друзей аудиокнигу. В Омской области аналогично озвучили произведения местных авторов. Получившиеся аудиокниги организаторы проекта разослали по городам, районам и областям Сибири.

О проекте "Услышать – просто", о том, как живут дети с заболеваниями зрения, что волнует их педагогов и как обычные школьники воспринимали "незрячий мир", новосибирская компания Irek.pro сняла восьмиминутный фильм. На Нью-Йоркском фестивале фильмов и телевидения лента "Услышать - просто" удостоилась второго места. Интересно, что в другой номинации главный приз выиграл легендарный тележурналист Ларри Кинг.

"Крутое кино про крутой проект!" - сказал Роуз Андерсон, исполнительный директор New York Festivals World's Best TV & Films, вручая в Лас-Вегасе серебряную медаль создателям фильма.

Факт

Проект "Услышать - просто" в Алтайском крае поддержало Главное Управление образования и молодежной по политики Алтайского края и много известных людей. Среди них — экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Ильюченко.